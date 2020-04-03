Erkanlı Holding Genel Müdürü Karayel: Salgının sonrasına yatırım yapıyoruz Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından iş süreçlerinde köklü bir değişikliğe giden Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki yatırımcılarla olan görüşmelerimizi online platformlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından iş süreçlerinde köklü bir değişikliğe giden Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki yatırımcılarla olan görüşmelerimizi online platformlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılar bu dönemde ileriye dönük planlar yapıyorlar" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına şirketler de iş süreçlerinde köklü bir değişikliğe gitti. Türkiye'de bir ilke imza atarak gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa da söz konusu şirketler arasında yer alarak, tüm iş süreçlerini dijital ortama taşıdı ve bu dönemde satışını gerçekleştirdiği öğrenci evi sayısını 10'a çıkardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiyi de derinden etkilediğini söyleyen Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, bu durumun ardından ofislerin evlere taşındığını vurguladı. Kendilerinin ise uluslararası yatırımcılarla sürekli iletişim halinde olmalarından dolayı salgın öncesi süreçte de uzaktan görüntülü konuşma sistemini sıklıkla tercih ettiklerini söyleyen Karayel, "Bu çalışma şekli, toplantıları uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirmek alışık olduğumuz bir sistemdi. Salgının ardından teknik altyapısını daha önce ofisimizde kurduğumuz sistemi, evlerimize aktardık. Bu dönemde ileriye dönük planlar yapan yatırımcılarla olan görüşmelerimizi online platformlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte yatırımcılarla buluşturduğumuz öğrenci evi sayısı ise 10'a ulaştı" diye konuştu.

"İş dünyası salgının sona ereceği günlere hazırlanmalı"

"Tüm dünya olarak, bu Koronavirüs (Covid-19) salgınından elbette kurtulacağız. Tüm iş dünyası, ofisleri evlerimize taşıdığımız bu dönemde, salgının sona ermesiyle birlikte ekonomini de hareketleneceği günlere hazırlanmalı" açıklamasını yapan Karayel, "Bu tip risklerle ileride de karşılaşabiliriz. ve bu sebeple mekandan bağımsız çalışma düzenine alışmamız, bu düzene hazırlıklı olmamız lazım. Biz, Univa olarak bu anlayışı benimsiyoruz. Altyapımızı da güçlendirdik. Çabalarımızın olumlu sonuçlarını toplamaya başladık. Güçlendirdiğimiz altyapımızla, salgının geçmesinin ardından ekonominin hareketlenmesiyle başlayacak döneme yatırım yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA