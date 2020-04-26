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Trabzonspor, Fenerbahçe, İsveç, Spor, Haber

Erkan Zengin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor itirafı!

2016-17 sezonu öncesi bordo mavililere imza atan 34 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe ile bir protokol imzalamıştık. O ara ben İsveç'e gittim. Eskişehir de beni arayıp Trabzonspor'a gideceğimi söyledi.

26.04.2020 07:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 07:46
Erkan Zengin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor itirafı!

2016-17 sezonu öncesi bordo mavililere imza atan 34 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe ile bir protokol imzalamıştık. O ara ben İsveç'e gittim. Eskişehir de beni arayıp Trabzonspor'a gideceğimi söyledi. Bu karara hiçbir şey yapamadığımı Fenerbahçe'ye söyledim. O yüzden Trabzonspor ile anlaştım ve orada mutluydum. Trabzonspor'a gittiğime hiç pişman olmadım" dedi.

SEYİRCİSİZ OLURSA FAVORİ BAŞAKŞEHİR

Maçların seyircisiz oynanması durumunda favori olarak Başakşehir'i gördüğünü de belirten Erkan, "Messi mi Ronaldo mu yoksa İbrahimovic mi? Tabii ki İbrahimovic" diyerek yakın dostunu seçti.

Kaynak: Hürriyet

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