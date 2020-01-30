Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın Boluspor'da oynayan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Erkan Süer'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıklandı. Açıklama sonrası Galatasaray taraftarları Erkan Süer'i araştırırken Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli konuları merak edildi. Peki, Erkan Süer kimdir?
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı. Boluspor'da yapılan açıklama sonrası Erkan Süer merak konusu olurken Erkan Süer, yaşı, mevkii,ve kariyeri gibi konular araştırıldı. Peki, Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?
ERKAN SÜER KİMDİR?
Erkan Süer Doğum Tarihi: 12 Temmuz 2001
Erkan Süer Kaç Yaşında: 18 yıl yaşında
Erkan Süer Boy: 1,8 m
Erkan Süer Mevkii: Orta saha/ On numara
ERKAN SÜER KARİYERİ
19/20 Galatasaray U19
19/20 Boluspor
17/18 Boluspor U21
15/16 Boluspor Alt
14/15 Tokatspor Alt - G.Birliği Alt
ERKAN SÜER PERFORMANS
PERFORMANS 19/20: 8 maç, 8 gol, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 18/19: 2 maç