Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?
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Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın Boluspor'da oynayan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Erkan Süer'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıklandı. Açıklama sonrası Galatasaray taraftarları Erkan Süer'i araştırırken Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli konuları merak edildi. Peki, Erkan Süer kimdir?

30.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:52
Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?

Boluspor, Erkan Süer'in transferi için 'la anlaştıklarını açıkladı. Boluspor'da yapılan açıklama sonrası Erkan Süer merak konusu olurken Erkan Süer, yaşı, mevkii,ve kariyeri gibi konular araştırıldı. Peki, Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?

ERKAN SÜER KİMDİR?

Erkan Süer Doğum Tarihi: 12 Temmuz 2001

Erkan Süer Kaç Yaşında: 18 yıl yaşında

Erkan Süer Boy: 1,8 m

Erkan Süer Mevkii: Orta saha/ On numara

ERKAN SÜER KARİYERİ

19/20 Galatasaray U19

19/20 Boluspor

17/18 Boluspor U21

15/16 Boluspor Alt

14/15 Tokatspor Alt - G.Birliği Alt

ERKAN SÜER PERFORMANS

PERFORMANS 19/20: 8 maç, 8 gol, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 18/19: 2 maç


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: Erkan Süer kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında, nereli?
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