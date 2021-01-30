Erkan Sözeri, Mesut Dilsöz'ün açıklamalarını üzüntüyle karşıladı
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Erkan Sözeri, Mesut Dilsöz'ün açıklamalarını üzüntüyle karşıladı

30.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:56
Erkan Sözeri, Mesut Dilsöz'ün açıklamalarını üzüntüyle karşıladı

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, dün oynadıkları maçın ardından Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, dün oynadıkları maçın ardından Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Sözeri, TFF 1. Lig'in 19. haftasında kaybettikleri Akhisarspor maçının ardından rakip takımın teknik direktörü Mesut Dilsöz'ün "Ligin en enteresan 2 takımından biri Giresunspor diğeri de Bandırmaspor. Belli bir oyun planları yok." açıklamasına üzüldüğünü söyledi.

Maça ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sözeri, Akhisarspor'u tebrik ettiğini belirterek, Mesut Dilsöz hocanın maçın ardından yaptığı açıklamayı okuyunca cevap verme gereğini hissettiğini anlattı.

Mesut Dilsöz'ün konuşmasına ilişkin Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirdiği takımlardan birisi şu an lider. Diğeri de çok alt sıralardan, 5 puanken şu anda 27 puana ulaşan, son 5 maçını kazanan Bandırmaspor takımımızdır. Bu açıklamayı ben, oyuncularımızın ve teknik kadromuzun emeklerinin küçümsenmesi olarak algıladığım için yapma gereği hissettim. Dün sahada kanatlardan, merkezden her türlü organizasyonlarla çok pozisyona girdik. Bunu değerlendiremedik. Nitekim Mesut hoca da açıklamasında bunu dile getirdi. Bence Mesut hoca bizim oyun planımızı çok çözemedi. Mesut hoca kendisi de kabul etti ki maçta tek pozisyona dahi giremedi. Uzaktan bir golle kazandığını ifade etti. Mesut hoca önce kendi takımının oyun planları üzerinde yoğunlaşırsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Açıklamasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Akhisarspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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