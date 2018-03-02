Erkan Sözeri: "Giresunspor Bizden Daha Çok İstedi ve Hak Ettiler"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bugün çok kötü bir günümüzdeydik hiç beklemediğimiz bir oyun oynadık, bize yakışmayan bir oyun oynadık" dedi.

Maçın başından sonuna kadar mücadele ettikleri belirten Sözeri, "Ağır sahada baştan çok çabuk 2-0 geriye düşünce ondan sonra biraz daha oyuna ortak olduk ve 2-1 bulduk. İkinci yarı 3-5-2'ye döndük yine iyi oynarken talihsiz, bireysel hatalardan goller yedik, bunun açıklaması yok. Bugünkü oyun, sonuç bize yakışmadı. En az gol yiyen takımdık ama 4 tane gol hiç yemedik ilk defa oluyor. Giresunspor'un teknik adam değişikliğinde bunda çok etkisi vardı. Çok istekle oynadı Giresunspor bizden daha çok istediler hak etiler tebrik ediyoruz. Salı günü Ümraniye ile oynayacağımız maçla bunu telafi etmeye çalışacağız" dedi. - GİRESUN