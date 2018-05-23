Erkan Sözeri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oldu
Gençlerbirliği Kulübü, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'nin getirildiğini açıkladı. Ankara temsilcisi, Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği, Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
"1+1 YILLIK SÖZLME İMZALADIK"
Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 - 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."
YORUMLAR (1)
-
Rahmetli gitti takım da çöktü...bur da taraftarın çok suçu var ..Cevap Yaz Yayından Kaldır