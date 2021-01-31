Erkan Sözeri'den Mesut Dilsöz'e tepki

TFF 1'inci Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Akhisarspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerken, ev sahibi ekibin teknik patronu Mesut Dilsöz'ün karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz, "Ligin en enteresan 2 takımından biri Giresunspor diğeri de Bandırmaspor. Belli bir oyun planları yok" açıklaması meslektaşı Erkan Sözeri'yi üzdü. Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Eleştirdiği takımlardan birisi şu an lider. Diğeri de çok alt sıralardan, 5 puanken şu anda 27 puana ulaşan, son 5 maçını kazanan Bandırmaspor takımımızdır. Meslektaşım tarafından takımımızın gösterdiği performansın küçümsenmesi beni üzdü" dedi.

Bandırmaspor'un deneyimli teknik adamı şöyle konuştu;

"Akhisarspor maçında sahada kanatlardan, merkezden her türlü organizasyonlarla çok pozisyona girdik. Bunu değerlendiremedik. Nitekim Mesut hoca da açıklamasında bunu dile getirdi. Bence Mesut hoca bizim oyun planımızı çok çözemedi. Mesut hoca kendisi de kabul etti ki maçta tek pozisyona dahi giremedi. Uzaktan bir golle kazandığını ifade etti. Mesut hoca önce kendi takımının oyun planları üzerinde yoğunlaşırsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Akhisarspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı