Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bugün kötü oynarken kazandık, bardağın dolu tarafından bakacak olursak, sevindirici bizim için yola devam etme açından" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta müsabakaları kapsamında Gençlerbirliği sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ampute Milli takımımız dünya ikincisi oldu, onları da tebrik ediyoruz. 'Eksik yanlarınız olduğu halde dünya ikincisi olunuyorsa, siz de daha iyisini yapabilirsiniz" mesajını veriyorlar. Zor olacağını biliyorduk. Çünkü içerideki maçlar gerçekten kolay olmuyor. Bugün maçı koparacak pozisyonlar da bulduk ama saha zeminine biraz bağlayacağım biraz bağlamayacağım, çünkü bugün kötü oynadığımız da ortada. Buraya hangi şartlarda bakım yapılırsa yapılsın 3 tane takımı kaldıracak şartlarda değil. Dolayısıyla bizim gibi oynamak isteyen takımlar için handikap ama buna bağlamıyoruz. Bugün kötü oynarken kazandık, bardağın dolu tarafından bakacak olursak, sevindirici bizim için yola devam etme açından" dedi.

Kulübünün ligde sergilediği başarılı performans hakkında konuşan Sözleri, "Bize bütün takımlar ayrı motive oluyor, namağlup lider olduğumuz için, bunu da doğal karşılamak lazım.Soyunma odasında galibiyet değil mağlubiyet havasının olması, oyuncularımın bunu anlaması da güzel bir şey. Hedefe giden yolda zaman zaman böyle maçlar olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA