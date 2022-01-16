Erkan Sözeri: "Bu takım Süper Lig'e çıkacak" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erkan Sözeri: "Bu takım Süper Lig'e çıkacak"

Erkan Sözeri:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Erkan Sözeri, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anarak konuşmasına başladı. İlk 11'den 5-6 tane eksik olduğunu belirten Sözeri, "Ama ben oyuncularıma şunu söyledim. Eksikliklere sığınmadım, sığınmayacağım da. Diğer oyuncalara şunu söyledim. Sizin devreye girmeniz lazım. Biz 26 kişilik büyük bir aileyiz" dedi.

Pozisyona girmekte sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Sözeri, "Önde topu tutamayız tercihlerde de hata yaparsanız o pozisyonlara girmeniz zorlaşır. Rakibimiz Bursaspor ikinci yarıda pozisyonlara girdi. İlk yarıda maç kısır geçti. O da bizim tercih hatalarımızdan kaynaklandı. Kısır bir maç oldu ama mücadele gücü yüksek oldu. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Bursaspor cansiperhane mücadele etti. İki takımda savaştı ve sonuçta birer puan alındı. Bursaspor böyle mücadele ederse buradan kolay kolay kimse galibiyet çıkartamayacağını gösterdi. Benim oyuncularım da kolay kolay yenilmeyeceğimizi gösterdiler. Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım süper lige çıkacaktır" dedi.

Sözeri, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek maçın hakemlerinin iyi maç yönettiğinin altını çizdi. - BURSA

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

 İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

title