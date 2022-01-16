Erkan Sözeri: "Bu takım Süper Lig'e çıkacak"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Erkan Sözeri, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anarak konuşmasına başladı. İlk 11'den 5-6 tane eksik olduğunu belirten Sözeri, "Ama ben oyuncularıma şunu söyledim. Eksikliklere sığınmadım, sığınmayacağım da. Diğer oyuncalara şunu söyledim. Sizin devreye girmeniz lazım. Biz 26 kişilik büyük bir aileyiz" dedi.

Pozisyona girmekte sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Sözeri, "Önde topu tutamayız tercihlerde de hata yaparsanız o pozisyonlara girmeniz zorlaşır. Rakibimiz Bursaspor ikinci yarıda pozisyonlara girdi. İlk yarıda maç kısır geçti. O da bizim tercih hatalarımızdan kaynaklandı. Kısır bir maç oldu ama mücadele gücü yüksek oldu. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Bursaspor cansiperhane mücadele etti. İki takımda savaştı ve sonuçta birer puan alındı. Bursaspor böyle mücadele ederse buradan kolay kolay kimse galibiyet çıkartamayacağını gösterdi. Benim oyuncularım da kolay kolay yenilmeyeceğimizi gösterdiler. Oyuncularıma çok inandığım için bunu söylüyorum, bu takım süper lige çıkacaktır" dedi.

Sözeri, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek maçın hakemlerinin iyi maç yönettiğinin altını çizdi. - BURSA

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