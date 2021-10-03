Erkan Sözeri: 'Bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum' - Haberler Spor
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Erkan Sözeri: "Bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erkan Sözeri:

MKE Ankaragücü maçının ardından müsabakayı değerlendiren B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Git gide gelişen bir oyun düzenimiz var. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

MKE Ankaragücü maçının ardından müsabakayı değerlendiren B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Git gide gelişen bir oyun düzenimiz var. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

TFF 1.Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan B.B. Erzurumspor'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Öncelikle şunu söyleyebilirim; adına yakışır bir maç oldu. Keyifli bir maçtı. Biz de iyi hazırlanmıştık. Bunu gösterdik aman özellikle ilk yarıda set hücumlarında biraz eksik kaldık. Geçişleri tam yapamadık. İlk yarıda biz daha çok pozisyona girdik. Duran toptan yediğimiz gol moralimizi bozsa da oyun disiplininden kopmadık. Çok etkili oynadık ikinci yarı. İkinci yarıdaki hamlelerimiz gayet iyi sonuçlar verdi. Maçın kırılma anı 51. dakikadaki penaltı pozisyonuydu. Bence kazanacağımız bir penaltı vardı. Biz bunları konuştuğumuz zaman aleyhimize şeyler oluyor. En ufak şeyde ceza alıyoruz. Şunu söylemek istiyorum; Erzurumspor olarak çok büyük emekler sarf ediyoruz. Emekler bir kararla heba olmamalı. Orada belki oyun başka bir yere gelecekti. Çıkarken oyuncumuzun kaptırdığı bir top gol olunca işler daha da zorlaştı. Buna rağmen oyuncularımız vazgeçmedi, farkı bire indirdik ama zaman yetmedi. Ankaragücü futbolcularını kutluyorum ama kendi oyuncularımı daha çok kutluyorum. Oyunumuz tam oturmadı diye yakınıyorduk. Git gide gelişen bir oyun düzenimiz var. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Haber: Erkan Sözeri: 'Bu oyunumuzun üzerine koyarak ilk ikinin en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum' - Haberler Spor
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