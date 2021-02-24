Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi belli oldu mu?

Siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından olan erken seçim konusu hakkında vatandaşlar detaylı araştırmalar yapıyor. En çok da erken seçim ne zaman, erken seçim tarihi belli oldu mu?

Siyasi liderlerin açıklamaları ve politika gündeminin hareketlenmesi ile erken seçim konusu gündem oldu. Vatandaşlar ise da erken seçim ne zaman, erken seçim tarihi belli oldu mu gibi konuları araştırdı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını belirterek, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi.

TV 100 ekranlarına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılacağını ifade ederek "Kürt seçmen Vatan Partisi ve AK Parti'ye yönelecek. Saklayın bu konuşmamızı, 6 ay sonra seyrettirirsiniz" dedi. Perinçek'in bu sözleri "6 ay sonra erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi.