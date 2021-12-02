Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Son Daika Haberi... Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğiyle ilgili rahatsızlanarak, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Star TV'de çekimleri devam eden 'Söz Sende' adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Kavacık Medistate Hastanesi'ne yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.

--

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı

Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title