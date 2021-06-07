Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı olayı son durum! Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya hakkında neler söyledi?

Survivor programında Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'nın kendisi hakkında söylediği cümlelere değindi. Peki, Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı olayı son durum! Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya hakkında neler söyledi?

Survivor programında Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'nın kendisi hakkında söylediği cümlelere değindi. Peki, Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı olayı son durum! Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya hakkında neler söyledi?

ERKAN PETEKKAY ACUN OLAYI

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'ın son bölümünde, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermiş ve yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını talep etmişti. Ilıcalı, kendisine bugün cevap veren Zuhal Kalaycıoğlu hakkında konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya için, "Twitter dediğin konu, bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Ilıcalı'nın sözlerini "Patron olduğunu hatırlattı" şeklinde yorumladı.

Sosyal medyada Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. Çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı, Ilıcalı'nın sözlerinde önemli şifreler yattığını ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını ifade etti.