Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu
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Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu

Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinden sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrası çileden çıktı. İşte Petekkaya'nın şok eden tepkisi...

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medyada gördüğü bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak adeta ateş püskürdü.

Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren daha sonra ise yaşanan bir olay nedeniyle diziyle yollarını ayıran Erkan Petekkaya, sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrası aynı paylaşımı kendi hesabında paylaşarak ateş püskürdü.

Paylaşımda "Acun Ilıcalı onu Kırmızı Oda dizisinden kovmuştu" ifadelerini gören Erkan Petekkaya çıldırdı.

"TV8'DEN KOVULMADIM!"

Paylaşımı alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşan Erkan Petekkaya fotoğrafın altına, "Ben hiç bir yerden kovulmadım! Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları, ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancılar! Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edecegim. Allah belanızı versin!

"PİS ZİHNİYETLERİNİZ..."

Bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün. Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter! Ne Acun'u ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin zavallılar. Gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. Allah yüreğinize iyilik versin" ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu
Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu
Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu

Kaynak: Snob Magazin

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Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı isyanı! Ağzını bozdu - Haberler Magazin
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