Erkan Özerman'dan şarkıcı Edis'e şok sözler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erkan Özerman'dan şarkıcı Edis'e şok sözler!

Erkan Özerman'dan şarkıcı Edis'e şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Organizatör Erkan Özerman, katıldığı bir törende ödül alacağı sırada yerinden kalkarak, salonu terk etmeye çalışan şarkıcı Edis ile gerilim yaşamıştı. Özerman, Edis hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü organizatör, "Kültürsüz özgüven çok tehlikeli" dedi. İşte detaylar...

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, geçtiğimiz haftalarda yapıldı.

Ünlü şarkıcı Edis, katılmış olduğu törende Erkan Özerman'ın ödül almak için sahneye çıktığı esnada yerinden kalkarak, salondan ayrılmaya çalışmıştı. Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis... Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin." sözleriyle, şarkıcıyı azarlamıştı.

Gazetecilerin, "Bu sözleri hakaret olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Moralim bozuldu." şeklinde yanıt veren Edis ise gecenin yapıldığı tekneyi terk etmişti.

Yaşanan gerilimin ardından Erkan Özerman'dan yeni açıklamalar geldi. Şalom'dan Zehra Çengil'e konuşan Özerman, Edis'i adeta topa tuttu.

"BİR BÜYÜĞÜ OLARAK UYARDIM"

Özerman, "Ödül aldığınız esnada Edis'in salonu terk etmesine anında tepkinizi gösterdiniz. Yüzlerce sanatçıyla çalıştınız, eski değerleri ve nezaketi günümüzle karşılaştırdığınızda eksilen bir şeyler var mı? Bunun sebebi ne olabilir, sizce sosyal medya gücü bunu destekliyor mu?" sorusuna, "Çocuğu haşladı, bağırdı çağırdı, canına okudu dediler. Ben de bantı aldım ve televizyona çıktım, ne dediğimi gösterince herkes sustu. 'Ben bu mesleğe başladığımda sen doğmamıştın, baban da doğmamıştı. Bu mesleğin kıdemli bir abisi konuşurken, kalkıp ayağa dışarı çıkılmaz. Şimdi git' dedim. Kızılca kıyamet koptu. Ben onu bir büyüğü olarak uyardım" cevabını verdi.

"KÜLTÜRSÜZ ÖZGÜVEN ÇOK TEHLİKELİ"

Sözlerini sürdüren Özerman, "Bundan sonra bilsinler ki, bazı sanatçılar ben bir yerdeysem ve böyle bir şey yaparlarsa başlarına bu gelecek. Menajer, sanatçının yanında çanta taşıyan veya konserleri ayarlayan değil, onları yetiştiren insandır. Türkiye'de menajer yok, ajans var. Ben hiçbir şeyi karşılaştırmıyorum. Herkes kendi devrini yaşıyor fakat onu doğru ve dürüst yapmaktır mühim olan. Özgüven dediğiniz şey kültürle beraber gelirse başarıdır, kültürsüz bir özgüven çok tehlikelidir. Eğitimsiz bir güven, kendine ve cemiyete çok zarar verir. İşte elektronik bir dünyanın getirdiği büyük dejenerasyon…" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Ali Koç Gervinho Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erkan Özerman'dan şarkıcı Edis'e şok sözler! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 18:23:00. #1.14#

title