Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor!
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Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor!

Uluslararası ve ulusal birçok vücut geliştirme yarışmasında aldıkları şampiyonluklarla başarı çıtalarını her geçen gün arttıran Erkan Mecit ve eşi Olivia Mecit turnuva hazırlıklarını sürdürüyor

25.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:41
Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor!

Geçtiğimiz aylarda uluslararası W.A.B.B.A World Mr. & Mrs. Universe yarışmasından 'ye birincilikle dönen çift, yeni yılda da birbirinden iddialı yarışmalarda boy göstermeye devam edecek.

Önümüzdeki yılın Nisan ayında Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun (IFBB) Türkiye'de düzenleyeceği Santonja Cup için hazırlıklarını sürdüren Erkan Mecit, bu turnuvada Türkiye'yi iddialı bir şekilde temsil edecek.



Kaynak: Snob Magazin

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