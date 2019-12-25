Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor!

25.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:41

Geçtiğimiz aylarda uluslararası W.A.B.B.A World Mr. & Mrs. Universe yarışmasından Türkiye'ye birincilikle dönen çift, yeni yılda da birbirinden iddialı yarışmalarda boy göstermeye devam edecek.

Önümüzdeki yılın Nisan ayında Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun (IFBB) Türkiye'de düzenleyeceği Santonja Cup için hazırlıklarını sürdüren Erkan Mecit, bu turnuvada Türkiye'yi iddialı bir şekilde temsil edecek.