Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
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Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'di

29.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:42
Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi

Erkan Kolçak Köstendil'in, 27 Şubat gecesi 'den helen 33 şehir haberi sonrası Türk bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, önceki akşam İzmir'de sahnelediği '12 Numaralı Adam' adlı tek kişilik gösterisinin sonunda bir annenin ağlayarak kulise geldiğini açıkladı. Köstendil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'ATEŞ DÜŞTÜ YÜREĞİMİZE...'

"Dün geceki İzmir oyunumuzun sonunda bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulusimize geldi. 'Oğlum İdlib'de asker' dedi. 'Tamam ara konuşalım' dedik. Eli titredi bir an, aradı oğlunu. Oğlu çıktı telefona; konuştuk, sohbet ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib'de neler olduğunu; annenin neden ağladığını, o dakikaya kadar hangi korkuyla oğlunu arayamadığını. Yitip gidenler rakam olsa keşke. Ateş düştü yüreğimize. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Snob Magazin

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