Erkan Kaş Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Erkan Kaş'ı transfer etti.

Transferin hareketli takımı Yeni Malatyaspor, Kayserispor'un sol kanat oyuncusu Erkan Kaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, sol kanattaki boşluğu Kayserispor'un sol beki Erkan Kaş'ı alarak doldurdu. 26 yaşındaki futbolcu imza töreninde yaptığı konuşmada, Malatya'ya geldiği içim mutlu olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor'da başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Erkan, "Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım attığım imza her iki taraf içinde hayırlı olur. Buraya başarılı olmaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)