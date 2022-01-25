Ak Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir için Erkan Kandemir kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Erkan Kandemir hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Erkan Kandemir kimdir? Erkan Kandemir nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erkan Kandemir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Kandemir, sonrasında University of London/King's College Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

Üniversite yıllarında Mühendislik Fakültesi Dernek Başkanlığı yaptı. Ak Parti'nin kuruluşuyla birlikte İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik İl Başkanlığı görevi sonunda eğitim amacıyla yurtdışına çıktı.

2014 yılı Eylül ayında geldiği Başbakan Danışmanlığı görevinden sonra aynı yılın Ekim ayında Sağlık Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ak Parti'den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Ak Parti 6. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilen Kandemir, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erkan Kandemir evli ve iki çocuk babasıdır.

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