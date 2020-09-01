Erkan Kamat, mazbatasını aldı Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını alarak göreve başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan mazbata törenine, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile başkanlar katıldı. Erkan Kamat, törende dün almaları gereken mazbatayı bugün yapılan incelemelerin ardından aldıklarını söyledi. Bir önceki yönetimin gereken bütün incelemelerde kendilerine olanak sağladığını belirten Kamat, "Kulüple ilgili bütün bilgiler tamamen en doğru şekilde bize iletildi. Bundan sonraki görev tamamen bize aittir. Bursa'mız ve Bursaspor'umuz için inşallah görevimiz hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un eski başkanı Mesut Mestan ise görevi gönül rahatlığıyla teslim ettiğini dile getirdi. Ellerinden gelen bütün desteği yeni yönetime sağladıklarını aktaran Mestan, "İnşallah şampiyon olduğumuz bu bayrağı aynı lige dikeriz, Avrupa kupalarında mücadele ederiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bursaspor Kongre Divan Başkanı Emre Akçil, Erkan Kamat'a mazbatasını verdi. - BURSA

Kaynak: İHA