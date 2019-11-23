Erkan: Geleceği Yazan Kadınlar Projesini kadınları ayağa kaldırmak için tasarladık
Geleceği Yazan Kadınlar projesinin ödül töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar projesini Türkiye'nin yüzde 50'sini oluşturan kadınları ayağa kaldırmak için tasarladıklarını söyledi.
23.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:31
Geleceği Yazan Kadınlar projesinin ödül töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar projesini Türkiye'nin yüzde 50'sini oluşturan kadınları ayağa kaldırmak için tasarladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com