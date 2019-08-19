Erkan Atçı, Develispor'da

19.08.2019 12:09

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezona güçlü bir kadro girmeyi planlayan Develispor, dış transferde geçen sezon Yahyalıspor forması giyen Erkan Atçı'yı renklerine bağladı. Dış transferde kadrosuna daha önce Emre Öztürk, Okan Uçar, Mehmet Kahveci ve Murat Sıvacı gibi isimleri katan Develispor, son olarak Erkan Atçı'yı kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Develispor, kadrosuna yeni isimleri katmak için görüşmelerini sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA