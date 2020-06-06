Eriyen kar sularıyla göçen yayla yolu onarılıyor
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Eriyen kar sularıyla göçen yayla yolu onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesi Kozlar yaylasında önemli bir geçiş hattı olan ve eriyen kar sularının yıktığı yolu, yeniden hizmete kazandırıyor.

Eriyen kar sularıyla göçen yayla yolu onarılıyor
06.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:23

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesi Kozlar yaylasında önemli bir geçiş hattı olan ve eriyen kar sularının yıktığı yolu, yeniden hizmete kazandırıyor. Mut'un merkezini 7 mahalleye bağlayan ve merkeze 20 kilometre uzaklıkta yer alan yol, göçerek 2 haneyi de enkaz altında bırakmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Mut'a bağlı Kozlar yaylasında baharın gelmesiyle eriyen kar sularının Yıkılgan mevkindeki yolda neden olduğu göçüğe müdahale etti. Büyükşehir ekipleri, Mut'un merkezini 7 mahalleye bağlayan ve başta Sarıkeçili Yörükler olmak üzere vatandaşların yaz-kış önemli bir geçiş hattı olan yolu, yeniden hizmete kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli bir geçiş hattı oluşturan Yıkılgan mevkinde hızla çalışmalara başlayan ekipler, yolu eskisinden daha sağlam bir hale getirerek, yeniden hizmete kazandırıyor. Bin 500 rakımlık mesafedeki kırsal alandaki sağlam kayalıkları 2 kepçe ve 1 kamyon yardımıyla yola taşıyan ekipler, zemindeki sağlamlaştırma çalışmasının ardından yolu yayla sezonuna hazır hale getirebilmek için aralıksız çalışıyor. Ekipler, suların yolda yeni bir hasara yol açmaması amacıyla yeni su gideri de oluşturdu.

Eriyen kar suları yolu yıkmıştı

Mut'un merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve bin 400 rakımda yer alan Hacınurlu Mahallesine bağlı ve yaklaşık 400 haneye sahip Kozlar yaylası, yaz aylarında 2-3 bin civarı nüfusa ev sahipliği yapıyor. Mut'un merkezini Çivi, Ballı, Demirkapı, Dağpazarı, Güme, Elmapınarı ve Kavagözü Mahallelerine bağlayan Kozlar yaylasının Yıkılgan mevkindeki yol, zorlu kış şartlarının etkisi altında kalarak yıkılmıştı. Yoğun kar yağışının ardından eriyen kar sularının şiddetine dayanamayan yol, göçerek 2 haneyi de enkaz altında bırakmıştı.

Kozlar yaylası, özellikle Silifke ve Gülnar'dan kırsala göçen Sarıkeçili Yörükler için önemli bir geçiş hattı oluşturuyor. Bağlantı yolunun ardında ise elma, ceviz, küçükbaş hayvancılık, buğday ve arpa ile uğraşan vatandaşların yaşadığı 7 mahalle 15-20 bin civarı nüfusu barındırıyor.

"Sarıkeçililer'in de kullandığı, yaz-kış işlek bir yol"

24 yıl Kozlar yaylasında bekçilik yapan Hasan Güner, yolun bölge için öneminden bahsederek, "Burası yazları çok kalabalık bir yayla, şimdi kimse yok ama buranın yukarısında 7-8 mahalle var. İşlek bir yol. Bir de Silifke ve Gülnar'dan Konya Ilgın'a kadar göç eden Sarıkeçililer'in de kullandığı, yaz-kış işlek bir yol. Karın çok yağması ve birden erimesiyle buradaki mevcut kaynaklar taştı. Taşkın buraları yıktı, iki tane evi de altında bıraktı" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin de yaşanan sorunu hızlıca çözüme kavuşturduğunu belirten Güner, "Büyükşehir Belediyesi, hemen önlemlerini aldı. Şimdi de iş makineleri çalışmasını sürdürüyor. Çalışma şu anda iyi yürüyor. İki tane makine yukarıda var. Kamyonlar da malzeme getiriyor. Başkanımız Vahap Seçer, sağ olsun, bizi mağdur etmedi" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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