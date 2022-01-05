ERİYEN KAR SULARI KARADENİZ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ - Haberler
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ERİYEN KAR SULARI KARADENİZ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 hafta önce yağan kar yağışının ardından 1,5 metreye ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

ERİYEN KAR SULARI KARADENİZ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

ERİYEN KAR SULARI KARADENİZ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

ERİYEN KAR SULARI KARADENİZ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

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