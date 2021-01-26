Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

26.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:51
Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

BARTIN'da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı.

BARTIN'da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentte 3 gün yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.


Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:55:08. #1.16#
title