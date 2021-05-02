Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti
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Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti

İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Haberler | Güncel

Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlamasıyla su...

Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti

Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlamasıyla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı.

Bahar ayında Doğu'da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehri'nin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin'den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan'dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt'ül-Arab'ı oluştup Basra Körfezi'ne dökülüyor.

"Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı"

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 85, Tercan Barajı da yüzde 70 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri'nden alınan bilgiye göre, Erzincan'ın en büyük su kaynaklarından olan Erzincan Barajında doluluk oranının yüzde 85, Tercan Barajında yüzde 70 seviyesine ulaştığı, Mayıs'ın ortalarına doğru bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti
Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti
Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti
Eriyen kar suları Doğu'daki nehirlerin debisini yükseltti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

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