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Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Malatya'da tek katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Zeynep Demir'in iki torunu ile birlikte yaşadığı Şehit Mehmet Nuri Kaygusuz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç evin mutfak bölümünde eriyen kar suyu nedeniyle çökme meydana geldi.

Eriyen kar suyunun etkisiyle mutfak kısmında çökmenin yaşandığı olayda duvarda büyük çaplı boşluklar oluştu. Üzeri branda ile kaplı ikamette yeni çökmelerin yaşanmasından endişe eden ev sahibi Zeynep Demir'in oğlu Cumali Demir annesinin ikamette ayrılmak istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zeynep Demir, Yeşilyurt, Malatya, kar, 3. Sayfa, Haberler

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