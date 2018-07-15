Eriyen Asfalta Yapışan Çekirgeyi Vatandaş Kurtardı

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde sıcaktan eriyen asfalta yapışan çekirgeyi yoldan geçen vatandaş kurtardı.

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi yakınlarında yolda aracıyla seyreden Sami Gökçe, yol üzerinde ilginç bir çekirge türüne rastladı. Aracından inen ve çekirgeyi daha yakından görmek için yaklaşan Gökçe, çekirgenin asfalta yapışmış olduğunu gördü. Çekirgeyi yapıştığı asfalttan kurtaran Gökçe, "Bu büyüklükte çekirge türünü ilk defa gördüğüm için daha yakından bakmak istedim. Yaklaşınca hareket edemediğini ve yola yapıştığını fark ettim. Yapıştığı asfalttan kurtardıktan sonra tekrar doğaya bıraktım" dedi. - ŞIRNAK