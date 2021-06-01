Erivan, Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmalarını askıya aldı

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve altyapı sorunlarını ele almak üzere Rusya ve Azerbaycan ile kurulan üçlü çalışma grubunun çalışmalarının, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve altyapı sorunlarını ele almak üzere Rusya ve Azerbaycan ile kurulan üçlü çalışma grubunun çalışmalarının, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın, Azerbaycan'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından 10 Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Geçtiğimiz 11 Ocak tarihinde ise Dağlık Karabağ'da ekonomik bağların güçlenmesi ve ulaşım kanallarının açılması için ülkelerin başbakan yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubu kurulmuştu. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında başlayan gerilim nedeniyle üçlü çalışma grubu görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı. Parlamentoda konuşan Grigoryan, "Çalışma grubunun görüşmeleri devam etmiyor çünkü etkin ve verimli çalışma için iyi bir altyapı çalışmasına ihtiyaç var. Sınırda böyle bir durum yaşanırken yapıcı bir çalışmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Temaslar tamamen kesildi" diyerek bölgedeki gerilimi gözlemleyeceklerini söyledi.

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da barışçıl adımlar atmaya devam edeceğini savunan Grigoryan, "Erivan, sınırdaki durumun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesini sağlamak için her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı