Eritre, Yemenli 24 balıkçıyı serbest bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eritre, Yemenli 24 balıkçıyı serbest bıraktı

09.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:36
Eritre, Yemenli 24 balıkçıyı serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, Eritre'nin yaklaşık 3 ay önce gözaltına aldığı 24 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Eritre'nin yaklaşık 3 ay önce gözaltına aldığı 24 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu. ??????

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Eritre'nin gözaltında aldığı 24 balıkçı teknelerle Hudeyde kentindeki Hube bölgesinde bulunan Balık İndirme Merkezine ulaştı.

Merkezin Müdürü Muhammed Haşim, söz konusu balıkçıların 3 ay önce ülke karasularında gözaltına alındığına dikkati çekti.

Eritre yönetimi olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen hükümeti, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları gözaltına almakla suçlarken Eritre, balıkçıların kendi karasularında avlandığını iddia ediyor.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Meghan Markle Prens William Seren Serengil
Spor Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Halis Özkahya Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Hisarcık Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eritre, Yemenli 24 balıkçıyı serbest bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 23:38:47. #1.14#
title