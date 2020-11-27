Eritre'ye roket saldırısı

Etiyopya ordusunun askeri operasyon yaptığı Tigray eyaletinin sınırındaki Eritre'deki iki şehre roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

Etiyopya ordusunun askeri operasyon yaptığı Tigray eyaletinin sınırındaki Eritre'deki iki şehre roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

Tesfa News'in haberine göre, Etiyopya'da ulusal kuvvetlerle çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Eritre'nin Asmara ve Dekemhare şehirlerine çok sayıda roket fırlattı.

Saldırılar sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

TPLF, iki hafta önce hem ülkenin Amhara eyaletindeki büyük şehirlere hem de Eritre'ye roket saldırısı düzenlemişti. Eritre ordusu kuvvetlerinin Etiyopya ordusuyla birlikte savaştığını ileri süren TPLF, saldırıları sürdüreceğini açıklamıştı.

Ordu, eyaletin başkentine ilerliyor

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü çatışma sahasına ilişkin açıklamalar teyit edilemezken, Başbakan Abiy Ahmed, dün, Tigray'ın başkenti Mekelle'nin alınması için orduya emir verildiğini duyurmuştu.

Ahmed, bugün Afrika Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası ise TPLF'yle herhangi bir müzakereyi kabul etmeyeceğini yinelemişti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş