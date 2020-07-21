Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü
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Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü

Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes, resmi ziyaret kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Eritre ve Sudanlı yetkililer güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüştü
21.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 01:26

Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes, resmi ziyaret kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Eritre Genelkurmay Başkanı General Woldeyohannes başkanlığındaki askeri heyeti kabulünde, iki ülkenin askeri liderlerine, ortak sorunların üstesinden gelebilmek için güvenlik konularında iş birliği çağrısı yaptı.

Eritreli yetkililer, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki'nin, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirme yollarını içeren mektubunu teslim etti.

Eritre Genelkurmay Başkanı General Woldeyohannes, sabah saatlerinde de Sudanlı mevkidaşı Orgeneral Muhammed Osman el-Huseyn ile askeri ilişkileri görüşmüştü.

2018'de bozulan ilişkiler normalleşiyor

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de gerginleşmişti.?

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Eritre yönetimini, Sudanlı muhalifleri barındırmak ve kaçakçılık faaliyetlerine destek olmakla suçlamış ve ardından sınırı kapatmıştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, 14 Eylül 2019'daki Hartum ziyaretinde, ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile, sınırların açılması ve iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşmıştı.?

Afewerki, 25-26 Haziran'daki Hartum temaslarında da Orgeneral Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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