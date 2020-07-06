Eritre ve Mısır liderlerinden iş birliği mesajı Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Etiyopya ile Hedasi Barajı krizi yaşayan Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Etiyopya ile Hedasi Barajı krizi yaşayan Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Afwerki ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'in Kahire'de bir araya geldiğini ve iki liderin bölgedeki gelişmeleri masaya yatırdığını belirtti.

İki ülkenin de iş birliğini artırma konusunda anlaştığını aktaran Meskel, liderlerin bölge ülkelerinin faydasına olacak "muazzam fırsatların üzerini gölgeleyen zorlukların" farkında olduğunun altını çizdi.

Meskel, Eritre ve Mısır'ın ortak çıkarlarının geliştirilmesi ve tüm tarafların çıkarlarının korunması için birlikte çalışma konusunda da uzlaştığını kaydetti.

Ziyaretin, baraj konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA