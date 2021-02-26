Eritre, Uluslararası Af Örgütü'nün "katliam" raporunu reddetti
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Eritre, Uluslararası Af Örgütü'nün "katliam" raporunu reddetti

26.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:44
Eritre, Uluslararası Af Örgütü'nün

Eritre hükümeti, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International), Etiyopya ordusunun kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürüttüğü operasyona destek olan Eritre kuvvetlerinin, Aksum şehrinde yüzlerce sivili katlettiğine dair iddialarını reddetti.

Eritre hükümeti, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International), Etiyopya ordusunun kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürüttüğü operasyona destek olan Eritre kuvvetlerinin, Aksum şehrinde yüzlerce sivili katlettiğine dair iddialarını reddetti.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarının temelsiz olduğunu belirtti.

Meskel, "Eritre, Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayınlanan yanlış raporu reddediyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, Eritre'ye karşı akıl almaz suçlamalar bulunduğunu aktaran Meskel, raporun Sudan'daki Hamdayet Mülteci Kampı'nda bulunan 31 kişinin tanıklığına dayandırıldığına dikkati çekti.

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Örgütün hayatta kalanlar ve görgü şahitlerine dayanarak hazırladığı raporda, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açan ve ev baskınları düzenleyen Eritre kuvvetlerinin, yüzlerce silahsız sivili öldürdüğü öne sürülmüştü.

"Kanıt laboratuvarı" birimince elde edilen uydu fotoğraflarının sivil ayrımı gözetmeksizin açılan ateş ve yağma iddialarını kuvvetlendirdiği aktarılan raporda, şehirdeki iki kilise yanında toplu mezarlar oluşturulduğuna ilişkin işaretler olduğu da belirtilmişti.

Etiyopya, 3 Kasım'da başlattığı Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Çatışmaların sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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