Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor
25.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:54

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Hartum'a gelen Afewerki'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

İkili, görüşmede bölgede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Taraflar, bölge ülkeleri arasındaki entegrasyonu destekleme çabalarını da ele aldı.

İki ülke arasındaki istişareler ve görüşmelerin sürmesini isteyen iki lider, ortak meselelerdeki fikir birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile sınırların açılması ve iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşma sağlamıştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, geçen sene eylül ayındaki Hartum ziyaretinde de ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de gerginleşmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Eritre yönetimini, Sudanlı muhalifleri barındırmak ve kaçakçılık faaliyetlerine destek olmakla suçlamış ve ardından sınırı kapatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haber
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti Haber
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı Haber
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Buse Varol Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 22:53:59. #1.15#
title