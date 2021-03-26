Eritre ordusunun Etiyopya'da sivilleri hedef aldığı iddiası
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Eritre ordusunun Etiyopya'da sivilleri hedef aldığı iddiası

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya
Eritre ordusunun Etiyopya'da sivilleri hedef aldığı iddiası

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın 11 yönetim bölgesinden biri olan Tigray'daki insani krize ilişkin hazırladığı raporda, bölgede yaşayan sivillerin Eritre ordusu tarafından hedef alındığını iddia etmişti. Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, "Eritre güçlerinin 100'den fazla sivili Aksum'da öldürdüğüne" ilişkin raporunun, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Tigray eyaletindeki insani krize ilişkin hazırladığı raporda, Eritre ordusunun Etiyopya'daki sivilleri hedef aldığı iddiasını gündeme getirmişti. Görgü şahitleriyle yapılan mülakatlara dayanarak hazırlanan raporda, Eritre güçlerinin ev ev dolaşarak ve toplu şekilde 100'den fazla sivili katlettiği ileri sürülmüştü. İddiaları yalanlayan Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ertire'ye yönelik "çılgınca karalamaların" son birkaç günde yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etti.

RAPORLARI YALANLADILAR

Meskel, Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun (EHRC), "Eritre güçlerinin 100'den fazla sivili Aksum'da öldürdüğüne" ilişkin raporunun, gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Human Rights Watch) raporlarını da yalanlayan Meskel, bu raporların TPLF'yi diriltmeyi amaçladığını belirtti. Meskel ayrıca, Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı Faşka bölgesine Eritre askerlerinin konuşlandığı iddiasını da reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Eritre ordusunun Etiyopya'da sivilleri hedef aldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'daki insani krize ilişkin hazırladığı raporda, bölgede yaşayan sivillerin Eritre ordusu tarafından hedef alındığını iddia etti.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, raporun gerçeği yansıtmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı.

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