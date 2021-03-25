Eritre, Etiyopya'daki "sivil katliamı" iddialarını yalanladı
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Eritre, Etiyopya'daki "sivil katliamı" iddialarını yalanladı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Eritre, Etiyopya'daki 'sivil katliamı' iddialarını yalanladı

Eritre, Etiyopya'nın isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonuna katılan askerlerinin, "sivilleri hedef aldığı" iddialarını reddetti.

Eritre, Etiyopya'nın isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonuna katılan askerlerinin, "sivilleri hedef aldığı" iddialarını reddetti.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ertire'ye yönelik "çılgınca karalamaların" son birkaç günde yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etti.

Meskel, Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun (EHRC), "Eritre güçlerinin 100'den fazla sivili Aksum'da öldürdüğüne" ilişkin raporunun, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Human Rights Watch) raporlarını da yalanlayan Meskel, bu raporların TPLF'yi diriltmeyi amaçladığını belirtti.

Meskel ayrıca, Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı Faşka bölgesine Eritre askerlerinin konuşlandığı iddiasını da reddetti.

EHRC, dün yayımladığı raporda, 28-29 Kasım 2020'de tarihi Aksum şehrinde yaşanan insan hakları ihlallerinin savaş suçu sayılabileceğini vurgulamıştı.

Görgü şahitleriyle yapılan mülakatlara dayanarak hazırlanan raporda, Eritre güçlerinin ev ev dolaşarak ve toplu şekilde 100'den fazla sivili katlettiği ileri sürülmüştü.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, salı günü, Tigray'daki operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını aylar sonra itiraf etmişti.

Ahmed yönetimi, bir dönem ülke siyasetinde başat güç olan TPLF'ye karşı sınır komşusu Eritre'yle ittifak yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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