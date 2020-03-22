Eritre'de ilk koronavirüs vakası görüldü Afrika ülkelerinden Eritre'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Afrika ülkelerinden Eritre'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Eritre Sağlık Bakanı Yemane Meskel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Norveç'ten Asmara Uluslararası Havalimanına gelen 39 yaşındaki bir Eritre vatandaşının yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Meskel, vatandaşının karantinaya alındığını ve tedavi gördüğünü kaydetti.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken, bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.

Kaynak: AA