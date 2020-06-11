Eritre'de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Eritre'de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre'de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Eritre'de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
11.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre'de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez iki Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 39 vaka tespit edilmiş, son hasta 16 Mayıs'ta taburcu edilmişti.

Eritre, Moritanya ve Morityus'un ardından Afrika'da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan 3. ülke olmuştu.

Moritanya 19 Nisan, Morityus da 12 Mayıs'ta koronavirüs vakası kalmadığını açıklamış ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

Kıtada Kovid-19 vakasının kalmadığı tek ülke Seyşeller olurken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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