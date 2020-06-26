Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Geçici Hükümeti Başbakanı Abdullah Hamduk ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Geçici Hükümeti Başbakanı Abdullah Hamduk ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Hamduk, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Hartum'a gelen Afewerki'yi Başbakanlık'ta ağırladı. İkili, görüşmede, bölgede ve Afrika Boynuzu'nda barışın ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Taraflar, bölge ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve toplumsal iş birliği konularını da ele aldı.

Taraflar ayrıca, Afrika Boynuzu'nda sürdürülebilir barış, kalkınma ve istikrar için uygun bir ortam oluşturulabilmesi amacıyla iş birliği ve diyaloğun güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması konularında anlaştı.

2018'de bozulan ilişkiler normalleşiyor

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de gerginleşmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Eritre yönetimini, Sudanlı muhalifleri barındırmak ve kaçakçılık faaliyetlerine destek olmakla suçlamış ve ardından sınırı kapatmıştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, 14 Eylül 2019'daki Hartum ziyaretinde, ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile sınırların açılması ve iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşma sağlamıştı.?

Afewerki, dün de Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA