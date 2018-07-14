Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki'den Etiyopya'ya Tarihi Ziyaret

Eritre Cumhurbaşkanı İsaias Afewerki, Etiyopya'ya üç gün sürecek tarihi ziyaret gerçekleştiriyor.

Eritre Cumhurbaşkanı İsaias Afewerki, yıllardır savaş halinde olan Etiyopya'ya üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek. Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, dün Eritre'nin Etiyopya'yla "savaş halinin" bittiğini ilan etmişti. Etiyopya Hükümet Sözcüsü Ahmed Shide yaptığı açıklamada Eritre'nin 1998'den beri başkent Addis Ababa'daki kapalı olan elçiliğini pazartesi günü yeniden açacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre'nin başkentini ziyaret etmiş Isaias'la bağları sürdürme konusunda bir anlaşma imzalayıp sınır savaşından sonra 20 yıllık bir askeri duruşa son vermişti. 1998'de başlayan, 20 yıl süren düşmanlıktan sonra uzlaşmanın somut işaretlerinde, elçilikler açılması, limanlar geliştirilmesi ve uçuşların yeniden başlatılması konusunda anlaşıldı.

Abiy Ahmed Nisan ayında göreve başladığından beri, devlet sermayeli telekomünikasyon şirketi ve ulusal havayolu şirketine yabancı sermayeyi çekmek için ekonomiyi kısmen uluslararasına açmayı planladığını açıkladı. - ADDİS ABABA