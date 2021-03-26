Eritre askerleri, Tigray bölgesinden çekiliyor
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Eritre askerleri, Tigray bölgesinden çekiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eritre askerleri, Tigray bölgesinden çekiliyor

Eritre, Etiopya'nın sınırındaki Tigray bölgesinden askerlerini çekiyor.

Eritre, Etiopya'nın sınırındaki Tigray bölgesinden askerlerini çekiyor.

Eritre, Etiopya'nın sınırındaki Tigray bölgesinden askerlerini çekeceğini açıkladı. Etiyopya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tigray bölgesindeki Eritre ordusunun geri çekilmesinin ardından bölgede Etiyopya askerlerinin görev yapacağı kaydedildi. Ancak Eritre tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, göreve gelmesinin ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de operasyon başlatmıştı. Ahmed, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği operasyonda Eritre ile işbirliği yapıldığını ve Tigray bölgesinde Eritre askerlerinin de bulunduğunu geçtiğimiz hafta itiraf etmişti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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