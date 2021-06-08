Eritre, ABD yönetimini Etiyopya'daki isyancılara destek olmakla suçladı

Eritre, ABD yönetimini Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destek olmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

Eritre, ABD yönetimini Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destek olmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yazdığı mektupta, ABD yönetiminin bölgeye müdahale ederek daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.

TPLF'nin Etiyopya ve Eritre yönetimine zarar vermek için dezenformasyon kampanyası yürüttüğüne vurgu yapan Salih, BMGK'den bu adaletsizliğin düzeltilmesi için gerekli önlemleri almasını istedi.

ABD'nin Tigray'daki insani durum üzerine Eritre ve Etiyopyalı yöneticilere getirdiği vize kısıtlamalarını eleştiren Salih, bunun tek taraflı gözdağı ve müdahale zincirinin en son örneği olduğunu belirtti.

Salih, yapılan tüm müdahalelerin amacının TPLF rejiminin kalıntılarının yeniden diriltmek olduğunu kaydetti.

Nüfusun yüzde 91'i yardıma muhtaç

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le siyasi mücadele içinde olan TPLF, Kasım 2020'de bölgedeki ulusal ordu güçlerine saldırmıştı.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş