"Erişilebilirlik Yılı"nda işaret dili uygulamaları yaygınlaştırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geçen yıl çeşitli alanlarda engellilere yönelik işaret dili uygulamaları hayata geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından engellilere yönelik farkındalığı artırmak ve engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalara hız verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda "Erişilebilir Aile ve Çalışma" ismiyle açılan Twitter hesabında bakanlığın tüm haberlerinin işitme ve görme engelliler için işaret dili ve seslendirmeyle verildiğini duyurdu.

Türk İşaret Dili (TİD) tercümanlarına yönelik faaliyetler kapsamında da "Türk İşaret Dili Tercümanları İş Takip Modülü" pilot uygulamasına başlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilen 56 TİD tercümanına ek olarak, tercüman bulunmayan illere atama yapmak, ayrıca 7/24 işitme engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla çalışmaları devam eden çağrı merkezinde görevlendirilmek üzere TİD tercümanı adaylarının dil yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik 14-16 Kasım'da Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde ilk Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) yapıldı.

Ankara Üniversitesi ile "Türk İşaret Dili Çalışmaları İş Birliği Protokolü" imzalandı

Yılın son günü bakanlıkla Ankara Üniversitesi (AÜ) arasında "Türk İşaret Dili Çalışmaları İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, imzalanan protokolle TİD üzerine çalışmalar yaparak, sağlık, hukuk, eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirmeyi, bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlamayı ve toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk İşaret Dili Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Selçuk, "Alo 183", "Alo 144" ve "Alo 170" çağrı hatlarında işaret dili bilen personel görevlendirilerek, işitme engelli vatandaşlara görüntülü hizmet verildiğini bildirdi.

Selçuk, işitme engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve erişimlerinin hızlandırılması kapsamında bakanlık bünyesindeki çağrı merkezleriyle işaret dili tercüme hizmeti verilmesi için çalışmaların başladığını, kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetlere e-Devlet üzerinden erişimle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini kaydetti.

İşitme engelliler için Kovid-19 rehberi hazırlandı

İşitme engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de bilgiye ulaşabilmeleri için çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda işitme engelli bireyler ile ailelerine yönelik hazırlanan "Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi" TİD çevirisi içeren video ve PDF formatında erişime açıldı.

İşitme engellerin salgın sürecinde koronavirüsle ilgili kamu spotları ve sağlık bilgilendirme videolarına işaret diliyle erişimleri sağlandı.

EBA TV ders içerikleri işaret diline çevrildi

Salgın döneminde uzaktan eğitim devam ederken EBA TV'de de engellilere yönelik içeriklere yer verildi. Engelliler haftası kapsamında "Temel Türk İşaret Dili" ders içerikleriyle bulundukları şehirlerde kaynaştırma eğitimine devam eden işitme engelli öğrencilerin derslerde ve okulda yaşadığı sorunları anlattıkları farkındalık çalışmaları EBA TV'de yer aldı.

Engellilerin dini bilgilere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla aile temalı hadisler, ayrıca "Çocuk Hakları Sözleşmesi" TİD'e çevrildi. Ayrıca, "Engelli Hakları Sözleşmesi"nin çeviri çalışmalarına da başlandı.

İşitme engellilerin yaşadıkları sorunların çözümlerine yönelik hayata geçirilen uygulamaların yanında konuya dikkati çekmek ve çözüm yollarını geliştirmek üzere çeşitli faaliyetler de düzenlendi.

Bu kapsamda, işitme engellilere yönelik alanda çalışan sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerle 22 Mayıs'ta ilk defa "STK-Akademisyen Buluşması" ve 23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nde "Türk İşaret Dilinin Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı çevrimiçi panel gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak