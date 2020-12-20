'Erişilebilirlik Ödülleri' yarışmasına 1075 başvuru

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek için hazırladığı 'Erişilebilirlik Ödülleri' yarışmasına 1075 başvuru yapıldı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek için hazırladığı 'Erişilebilirlik Ödülleri' yarışmasına 1075 başvuru yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan 'Erişilebilirlik Ödülleri' bu yıl yoğun ilgi gördü. 'Erişilebilirlik Ödülleri'ne 9 kategoride toplam 1075 başvuru yapıldı. En çok başvuru 'Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri', 'Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler' ile 'Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları' kategorilerinde yapıldı. Akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları, engelliler ve yaşlılar ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilerden oluşan jüri üyeleri, başvuru formlarını incelemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı