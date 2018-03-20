Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) engellilerin erişebilirliğinin tartışılması amacıyla düzenlediği "Erişebilirim Çalıştayı" derneğin genel merkezinde başladı.

Sivil Toplum Destek Vakfı'nın da katkılarıyla düzenlenen çalıştayda kentlerdeki mimari yapıların ve uygulamaların engellilere uygun şekilde tasarlanması konularında oturumlar düzenlenecek.

Çalıştayın açılışında konuşan TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, üniversite ve belediyelerin çalıştaya önemli destekler verdiğini söyledi.

Erişilebilirliğin çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Baş, "Yıllarca erişemedik. Erişemememizin çok nedenleri var. Zaman içinde çok yol kat ettik. Ancak bugün hala erişemediğimiz çok yer var. Biz artık platform oluşturma kararı aldık. Herkesin buluştuğu, çalıştığı ve fikirlerini paylaştığı bir platform olsun istiyoruz." diye konuştu.

Baş, söz konusu platformdan herkesin faydalanabilmesini amaçladıklarını dile getirerek, bunun ilk adımı olarak çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Platformun tamamlandığında topluma en iyi şekilde hizmet vereceğini aktaran Baş, derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül ise çalıştaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projenin bir parçası olmaktan son derece keyif alıyoruz. Geçen ocak ayında sempozyumda bulunmuştuk. Burada da 13 akademisyen arkadaşımla beraber buradayız. Herkesin, her kesimden insanın konforlu yaşama ihtiyacı var. Bu projeyle engellilere yönelik bir tasarım rehberi oluşturulması planlanıyor. Birçok çalışmada sürdürülebilirlik adına yeşil bina, yeşil mahalle adı altında çalışmalarımız var. Bu konunun ayrıca ele alınması çok değerli. Ne kadar katkı verirsek o kadar mutlu olacağız."

Ergönül, erişilebilirliği "Her kesimden her insanın 'Acaba gidebilir miyim, yapabilir miyim?' sorusunun olmayışıdır." diye tanımlarken, özellikle kamu binalarında erişilebilirlik yolunda adımlar atıldığını söyledi.

İki gün sürecek çalıştayda Altınbaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Yeni Yüzyıl üniversitelerinden akademisyenler ile yerel yönetimlerden gelen temsilciler erişilebilirlik konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Çalıştay sonunda "Erişilebilirlik Kılavuzu" oluşturulması amaçlanırken, engellilerin kullanabilecekleri mobil uygulamaların geliştirilmesi için öneriler dinlenecek.