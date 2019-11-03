Eriş: "Oyundan memnunum"

03.11.2019 15:28

B. Elazığspor'un başında ilk maçına Uşakspor karşısında Teknik Direktör Levent Eriş, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında evinde 10 kaldığı maçta Uşakspor'la golsüz berabere kalan B. Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kendi oyun anlayışıyla paralel olan bir skor almadıklarını ifade eden Eriş, "Ben daha fazla rakibi kendi sahasına hapseden bir oyun anlayışına sahibim. İlk müsabakada biraz daha kontrollü oyunu tercih ettik. Oyun disiplini anlamında beğendiğimi söyleyebilirim. Bugünkü oyun bence beğenilecek bir oyundu. Dört haftalık travmadan çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Oyuncuların mücadelesi takdire değerdi. 10 kişi kaldıktan sonra da pes etmedik. Bu ligin makus talihsizliklerden biri de hakem faciaları. Gene çok acemice kart gösterildi. Penaltı vermediğine şükrettim Kadir'in pozisyonunda. Elimizdeki kadroya sahip çıkmamız gerekiyor. Bir söz de taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Geçmişin faturası bu çocuklara çıkartılmasın. Bu çocuklar Elazığ'ın çocukları ve onlarla yürüyeceğiz. Onlara destek versinler. Çocuklarımızın arkasında duralım" dedi.



Sahaya yansıtılan oyundan memnun olduğunu kaydeden Eriş, "Bu kadronun bunları yapabileceğini gördükten sonra ben çok daha iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Oyuncularımızı farklı bölgelerde kullanabileceğimizi görüyorum. Kadro derinliğimizin olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dokunan sakatlanıyor gibi bir süreç var. Çok çalışacağız. Ben memnunun açıkçası. Ankara Demir'le önümüzdeki hafta önemli bir maçımız olacak. Onlar da yukarılara oynayan bir takım. Bizim için çok da önemli değil. Bu oyun tablosunu biraz daha geliştirdiğimiz zaman daha başarılı oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA