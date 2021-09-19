Erinç Sağkan yeniden Ankara Barosu Başkanı seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erinç Sağkan yeniden Ankara Barosu Başkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erinç Sağkan yeniden Ankara Barosu Başkanı seçildi

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu Başkanlık Seçimlerinde yarışan Erinç Sağkan en yakın takipçisine 4794 oy fark atarak yeniden başkan seçildi.

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu Başkanlık Seçimlerinde yarışan Erinç Sağkan en yakın takipçisine 4794 oy fark atarak yeniden başkan seçildi.

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Ankara Barosu mevcut başkanı olarak girdiği seçimde en yakın takipçisine 4794 oy fark atan Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerde başkanlık için yarışan, Avukat Hakları Grubu adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı İlke Işık 1284, Mesleğe Vefa Grubu adayı Sezgin Özkan 2175, Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihat Karslı 164 oy aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Murat Kurum Mansur Yavaş
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Göksel Gülşen
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Kerem Aktürkoğlu Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erinç Sağkan yeniden Ankara Barosu Başkanı seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:03:31. #1.12#