Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan hayatı ve biyografisi!

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda e 9'uncu başkanın seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı. Saat 9.00'da başlayıp 17.00'ye kadar süren seçimde kesin olmayan sonuçlarına göre Erinç Sağkan, TBB'nin yeni başkanı oldu. Peki Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli? detayları sizler için derledik.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

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