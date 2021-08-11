Erin Maloney ile
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erin Maloney ile

Erin Maloney ile
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Bilkent Üniversitesi Üyeleri, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 12: 45'te Erin Maloney'in düzenlediği "Unmasked" adlı performans etkinliğine Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ev sahipliği yapacaktır.

Değerli Bilkent Üniversitesi Üyeleri, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 12: 45'te Erin Maloney'in düzenlediği "Unmasked" adlı performans etkinliğine Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ev sahipliği yapacaktır. Konsere aşağıda yer alan adresten erişim sağlanabilir. Konser sırasında ses ve bağlantı problemi yaşanmaması için kamera ve mikrofonlarınızın kapalı olduğundan emin olmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, Bilkent Üniversitesi KütüphanesiŞarkı Listesi: And Your Bird Can Sing - Lennon and McCartney, 1966Day After Day - Ham, 1971Hallelujah - Cohen, 1984Sweet Child O' Mine - Rose, Slash, Stradlin', McKagan and Adler, 1987Roam - Strickland, Waldrop, Schneider, Peirson and Wilson, 1989A Time for US - Kusik, Snyder and Rota, 1968Dağlar Dağlar - Manço, 1970The Times They Are A-Changin' - Dylan, 1963Don't You (Forget About Me) - Forsey and Schiff, 1984Stand By Your ManMask - Wynette and Sherrill, 1968; Maloney, 2020

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erin Maloney ile - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:32:27. #1.14#

title