Erin Maloney ile

Değerli Bilkent Üniversitesi Üyeleri, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 12: 45'te Erin Maloney'in düzenlediği "Unmasked" adlı performans etkinliğine Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ev sahipliği yapacaktır.

Değerli Bilkent Üniversitesi Üyeleri, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 12: 45'te Erin Maloney'in düzenlediği "Unmasked" adlı performans etkinliğine Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ev sahipliği yapacaktır. Konsere aşağıda yer alan adresten erişim sağlanabilir. Konser sırasında ses ve bağlantı problemi yaşanmaması için kamera ve mikrofonlarınızın kapalı olduğundan emin olmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, Bilkent Üniversitesi KütüphanesiŞarkı Listesi: And Your Bird Can Sing - Lennon and McCartney, 1966Day After Day - Ham, 1971Hallelujah - Cohen, 1984Sweet Child O' Mine - Rose, Slash, Stradlin', McKagan and Adler, 1987Roam - Strickland, Waldrop, Schneider, Peirson and Wilson, 1989A Time for US - Kusik, Snyder and Rota, 1968Dağlar Dağlar - Manço, 1970The Times They Are A-Changin' - Dylan, 1963Don't You (Forget About Me) - Forsey and Schiff, 1984Stand By Your ManMask - Wynette and Sherrill, 1968; Maloney, 2020

Kaynak: Habermetre